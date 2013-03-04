Нужно написать о раннем бронировании Турции , так что бы турист который прочитал и хотел придти к нам или позвонить. Но текст должен быть не большим. Можно сказать заманчивым.
Копирайтинг3 заявки
Закрыт
12 лет назад
Нужно написать о раннем бронировании Турции , так что бы турист который прочитал и хотел придти к нам или позвонить. Но текст должен быть не большим. Можно сказать заманчивым.
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