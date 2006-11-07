Разработка дизайна сайтов и интерфейсов
5 года опыт работы
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Баннеры и флеш для московского представительство MindShare interaction
ICQ 121409065
mail: [email protected]
Портфолио
- Шаблон сайта174 просмотра
- ЮНИС, продукты из морских компонентов160 просмотров
- Сингапур176 просмотров
- Недвижимость160 просмотров
- СнежКом211 просмотров
- Эскиз...173 просмотра
- Редизайн сайта NaturFoods, До и После180 просмотров
- Shelt project158 просмотров
- Шаблон сайта мед. тематики205 просмотров
- Ювелирный сайт160 просмотров
- Шапка сайта166 просмотров
- Гранд дизайн титульная страница157 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
17 лет назад
Очень хороший специалист. Сделали вместе много проектов. Если сказал что сделает к 14-00, сделает к 14-00 ТОЧНО.