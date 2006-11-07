skudarnov

Павел Скудрнов skudarnov

 
42 годаУкраина/Керчь
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Разработка дизайна сайтов и интерфейсов

5 года опыт работы

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Баннеры и флеш для московского представительство MindShare interaction

ICQ 121409065

mail: [email protected]

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Flash баннерочек мелкий
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
$30
10 баллов
17 лет назад
Сайт для книжного издательства
Очень хороший специалист. Сделали вместе много проектов. Если сказал что сделает к 14-00, сделает к 14-00 ТОЧНО.