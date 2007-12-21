Нуждаюсь в раскрутке

www.skudarnov.com

Сайт раскручивали где-то год назад, и по некоторым он держит первые места в гугле, я ндексе, но мне нужны посетители.... целевые.

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А, да, ключеввые слова Шахтова автоматика, шахтная автоматика, датчики, водоотлив. Это самые главные. Короче пишите мне на мыло с ценами и предложениями.

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