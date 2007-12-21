Нуждаюсь в раскрутке

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок326 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

www.skudarnov.com

Сайт раскручивали где-то год назад, и по некоторым он держит первые места в гугле, я ндексе, но мне нужны посетители.... целевые.

Готов выслушать ВАШИ предложения.

А, да, ключеввые слова Шахтова автоматика, шахтная автоматика, датчики, водоотлив. Это самые главные. Короче пишите мне на мыло с ценами и предложениями.

[email protected]

16 лет назад
skudarnov
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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