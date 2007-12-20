Развитие проекта партнерской программы

$5000
Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок248 просмотров
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Задача: Повысить приток партнеров (основначая задача), эффективность сайта проекта как инструмента для привлечения и поддержки партнеров, информированность целевой аудитории о проекте.

Сайт проекта www.partnermaster.ru

Проект разносторонний по аудитории партнеров и покупателей благодаря разнообразию направления товаров, ввиду этого требуется предложение позволяющее донести выгоду проекта до максимального круга потенциальных партнеров.

П.С. Просьба спам и подобные вещи как средства продвижения не предлагать, опираться только на адекватные и легальные способы.

16 лет назад
Bimbianec
Igor Berlinskiy 
78 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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