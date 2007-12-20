Необходимо продвижение сайта

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт22 заявки380 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо продвижение и редизайн сайта www.avdor.ru

Бюджет до $2000

Ищу html-кодера-верстальщика/ для долгосрочного сотрудничества

Необходимо продвижение и редизайн сайта работающего сайта (модернизировать в целом оставив дизайн и цветовую гамму без сильных изменений , подключить интернет-магазин с наполнением, доработать дополнительную функциональность, (обновление контента , фотогаллерею, поиск, прием платежей, статистика, гостевая книга, а также поисковое прoдвижeние вeб-caйтa в Яндeкce, Рамблере ключевые запросы: 50 шт- по клучевы запросам "ворота" автоматические ворота, "ворота Hormann"

ООО АВДОР, Москва

тел: +7 /495/ 729 3975

e-mail: [email protected]

16 лет назад
NorthGate
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад