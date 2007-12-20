Продвинуть сайт в топ-5 или топ-10 по слову ворота

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется 100 гарантия

Поисковики - Яндекс и Гугл

16 лет назад
zasdx
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mangusts
48 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение в 10ку Yandex, Rambler - ремонт офисов

    $1000

    Нужно вывести в первую 10-ку сайт по запросам: ремонт офисов отделка помещений ремонт офисов в Москве ремонт офиса смета ремонт офисов цены ремонт отделка офисов стоимость ремонта офисов ремонт магазинов офисов косметический ремонт офисов ремонт коттеджей отделка коттеджей строительство забора Условия: оплата после вывода большинства ключевиков в топ10 ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение развлекательного сайта

    В общем, есть сайт gi-gi.info, посещаемость 900-1500 уников в день, все с Яши, гугля и т.д. Надоело двигать его самому, времени не хватает. Да и позиции меня что-то не сильно стали волновать, хочу 1500-2000 уников в ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется раскрутить сайт

    Добрый день! Требуется раскрутить сайт www.generator-online.ru по запросу генераторы, приветствуются другие способы раскрутки от вас предложения по цене и сроками. И убедительная просьба потратьте на изучение задания время чтобы потом ни вы не я не были ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 15 000 переходов на новостной сайт за неделю

    Требуется сделать для новостного ресурса повышение посещаемости на счетчиках за счет притока аудитории Через неделю (к 26му декабря) - нужно получить 10 000 посещений. Счетчики: Rambler, LI В случае успеха - заключаем договор на год (25 ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Размещение статей

    Требуется размещение статей с ссылками. Оплата по факту размещения статьи. Условия размещения - сайт не "помойка", проиндексирован Яндексом, размещение навсегда. Стоимость одного размещения предлагайте сами. Те, кто не согласен "по факту" должны предоставить гарантии (отзывы на seo форумах, ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять посещаемость

    Добрый день. Есть сайт посещаемость которого в среднем 41 уник в день. Сайт запущен чуть больше месяца назад и не раскручивался никак. Нужен человек который готов поднять посещаемость за % от прибыли сайта. Вы поднимаете посещаемость, ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад