Продвижение развлекательного сайта

В общем, есть сайт gi-gi.info, посещаемость 900-1500 уников в день, все с Яши, гугля и т.д.

Надоело двигать его самому, времени не хватает. Да и позиции меня что-то не сильно стали волновать, хочу 1500-2000 уников в день с поисковых систем, строго тематика. В сколько мне это обойдется? Иногда вешаю информер +300-800чел, но с гугля трафф падает.

Итого, хочу низко частотный и средне частотный трафф, ВЧ, думаю, будет дороговато.

Выслушаю предложения, оплата только по факту. Возможна личная встреча в Киеве.