Поднять посещаемость сайта с поисковиков

Добрый день.

Есть сайт http://www.nessoshop.ru

Посещаемость в среднем 40 уников в день.

Необходимо поднять посещаемость до 300 уников в день.

Трафик интересует с поисковиков.

Оплата разовая без ежемесячного бюджета на покупку ссылок.

Методы продвижения, выслушаю все варианты, за исключением серых и черных.

Насчет вопросов по ключевым словам, и предложений - "выведем по такому то такому то слову, заплатите столько то", Вы сами подбираете ключевые слова на ваше усмотрение с моим согласованием, согласно того, что бы в итоге получить 300 уников. Но слова должны соответствовать тематике сайта.

Интересуют гарантии. Что например посещаемость будет гарантированно держатся столько то, столько то, в течении этого периода, если происходит падение посещаемости, по тем или иным причинам вы поднимаете ее обратно.

От Вас, конкретные предложения, с указанием примерных сроков, с указанием планируемых работ, я не прошу раскрывать мне свои фишки и секреты, в общих чертах - что вы будите делать с сайтом. Ну и конечно стоимость работ, это не мало важно. И условия сотрудничества по поводу оплаты.