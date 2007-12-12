Поднять посещаемость сайта с поисковиков

Общее для всех: использование только белых методов; Спам и линкаторы, другие небелые методы - неприемлимы! применение всех методов предварительно согласовывать. Оплата - по результату, yandex-денгами или wm. При хороших результатах возможно дальнейшее сотрудничество. Свои предложения по срокам, методам и оплате ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт http://www.nessoshop.ru
Посещаемость в среднем 40 уников в день.
Необходимо поднять посещаемость до 300 уников в день.
Трафик интересует с поисковиков.
Оплата разовая без ежемесячного бюджета на покупку ссылок.
Методы продвижения, выслушаю все варианты, за исключением серых и черных.
Насчет вопросов по ключевым словам, и предложений - "выведем по такому то такому то слову, заплатите столько то", Вы сами подбираете ключевые слова на ваше усмотрение с моим согласованием, согласно того, что бы в итоге получить 300 уников. Но слова должны соответствовать тематике сайта.
Интересуют гарантии. Что например посещаемость будет гарантированно держатся столько то, столько то, в течении этого периода, если происходит падение посещаемости, по тем или иным причинам вы поднимаете ее обратно.
От Вас, конкретные предложения, с указанием примерных сроков, с указанием планируемых работ, я не прошу раскрывать мне свои фишки и секреты, в общих чертах - что вы будите делать с сайтом. Ну и конечно стоимость работ, это не мало важно. И условия сотрудничества по поводу оплаты.
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