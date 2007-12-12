Seo без ключевых

Общее для всех: использование только белых методов; Спам и

линкаторы,

другие небелые методы - неприемлимы! применение всех методов

предварительно согласовывать. Оплата - по результату, yandex-денгами

или wm. При хороших результатах возможно дальнейшее сотрудничество.

Свои предложения по срокам, методам и оплате шлите на vovkav yahoo ком

с одной или несколькими пометками в теме письма, соответствующими

пунктам ниже (письма без пометок или не по e-mail почти наверняка не

будут прочитаны). Комментировать здесь - не стоит, потому что я могу

это не прочитать.

человек 2: обеспечит разовым или постояными действиями по

предварительному согласованию увеличение посещаемости сайта общего

характера (т.е при невозможности выделения основных ключевых слов).

очень желателен стабильный результат. Постоянные меры или нестабильные

результаты - обсуждаемы до начала сотруднчества. пометка: "visitors"