Школа танцев

Здравствуйте, я владею сайтом www.pmjobs.net - сайт создан давно (в 2002), ориентирован на англоязычную аудиторию, специалистов в области горнодобычи, нефти и газа. Есть второй сайт www.oil-mining-jobs.com - сервис по рассылке резюме (создан чуть позже) Оба ...