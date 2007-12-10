Продвижение сайта в Google

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки165 просмотров
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Здравствуйте, я владею сайтом www.pmjobs.net - сайт создан давно (в 2002), ориентирован на англоязычную аудиторию, специалистов в области горнодобычи, нефти и газа.

Есть второй сайт www.oil-mining-jobs.com - сервис по рассылке резюме (создан чуть позже)

Оба сайта имеют довольно хорошую позицию в Yahoo, MSN, но в Google рейтинг низкий.

Как мне добиться высокой позиции в Google ? Ключевые слова:

mining jobs

oil jobs

oil and gas jobs

petroleum jobs

mining resume

Не предлагайте мне переделывать сайты. Мне нужны конкретные мероприятия по продвижению от специалистов.

Просьба не ограничиваться заявлениями - пишите конкретно как планируется поднять мой рейтинг (учитывайте конкуренцию)

Я не знаю сколько должна стоить такая работа, поэтому бюджет не указываю, поэтому обосновывайте свои расходы.

16 лет назад
Inetmakers
Ринат 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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