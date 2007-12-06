Раскрутка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок247 просмотров
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Нужно поднять сайт в yandex.ru, google.ru, rambler.ru в перую тройку, сайт www.vip-plaza.ru по ключевым словам:

- VIP ОТДЫХ

- АРЕНДА VIP-ВИЛЛ

- VIP ОТДЫХ ЗА РУБЕЖОМ

- VIP ОТДЫХ В ПОДМОСКОВИЕ

- VIP ОТДЫХ В МОСКВЕ

- VIP КРУИЗЫ

- VIP ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

- VIP САФАРИ

- VIP ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

- VIP-САУНЫ МОСКВЫ

Сайт уже проиндексирован и зарегистрирован. Также произведена оптимизация.

Жду цены, сроки, гарантии, ну и сам процес оплаты.

Еще напишите отдельную стоимость оптимизации кода.

16 лет назад
vipplaza
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад