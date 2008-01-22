Продвижение и поддержка позиций (ремонт стиральных машин)

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка159 просмотров
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Нужно поднять сайт с 35 места яндекса в топ.

Поддерживать там.

Вот и все.

16 лет назад
daff
Олег 
56 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
adivlin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$200
45 дней
Парень чувствуется профи. Сделал все как договорились в уговоренные сроки. Спасибо!
Оплату получил
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