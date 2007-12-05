Продвинуть туристический сайт

Сайт www.elis.org.ru Тематика: пластиковые окна. Ася для связи: 215876282 Оплата по Webmoney либо наличкой в Москве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно: ТИЦ не менее 250 единиц ( постоянный тиц) покупить сссылки и сами можем.
PR 3-4.
Посетители 100 человек в сутки.
Работа по договору.
Оставляйте свои предложения по срокам и ценам, и стучите (пишите):
Емаил: [email protected]
ICQ: 1046366
Контактное лицо: Иван Викторович
P.S. В личные ообщения не писать, отвечаю на емаил или ася (в сети почти круглосуточно).
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