Продвинуть туристический сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок195 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

www.stezya.com

Нужно: ТИЦ не менее 250 единиц ( постоянный тиц) покупить сссылки и сами можем.

PR 3-4.

Посетители 100 человек в сутки.

Работа по договору.

Оставляйте свои предложения по срокам и ценам, и стучите (пишите):

Емаил: [email protected]

ICQ: 1046366

Контактное лицо: Иван Викторович

P.S. В личные ообщения не писать, отвечаю на емаил или ася (в сети почти круглосуточно).

16 лет назад
tropin
Иван 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
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