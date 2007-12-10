Выведение сайта в ТОР10 Яндекса

Имеется ряд недавно созданных сайтов. Требуется Вывести их на первую страницу Яндекса по низкочастотным неконкурентным запросам. Те, кто не берется за проекты менее 200 баксов - спокойно не толкаясь проходим мимо.

Так же я не изьявляю желание встать на счетчик оптимизатору. Вывел сайт в топ - и далее недорогая поддерка рейтинга.

От кандидатов хотелось бы получить НЕ В ЛИЧКУ следующую информацию:

1. ФИО

2. Примеры удачных работ по продвижению - адрес сайта, запрос, место на странице выдачи

3. Номер аськи