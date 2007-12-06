Строительство бань и продажа проектов бань

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Необходимо поднять целевую посещаемость. На текущий момент примерно среднее посещение около 100 посетителей (будни больше в выходные меньше). Желаемое количество около 500. Упор на данный момент надо делать на продажу проектов бань. (ключевые фразы: строительство бань, проекты бань, продажа проектов бань, строительство бани, построить баню, баня строительство, бани строительство и т.п.).

16 лет назад
alexgr12
69 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад