Продвижение сайта проката автомобилей

Создан новый сайт по прокату легковых автомобилей бизнес класса, лимузинов.Клиенту необходимо сайт поднять в топ 10 yandex, rambler по ключевикам "прокат авто " и от производных от него.От вас цены и сроки.Строго для тех кто проживает в Москве.Личная встреча необходима.Возможно сотрудничество по раскрутке и других проектов.