Раскрутка сайта

$200
Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок278 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо значительно увеличить количество уникальных посетителей сайта www.ClubZnatokov.ru

В настоящий момент количество посетителей в день около 30 человек.

Требуется 1000 человек в день.

Текущая статистика посещений сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/clubznatokov.ru/

16 лет назад
bdenis
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранные исполнители
gzim9x
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Invizible
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$200
Были сделаны два хороших креативных flash-баннера. Работа - от дизайнерской идеи до воплощения, сделана быстро, качественно и по разумным ценам. После изготовления первого баннера сразу же был заказан следующий. И этим всё сказано! Молодцы! Приятно работать!
Услуга оплачена в срок, человек добросовестный и с ним можно работать.
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