Раскрутка сайта

Сайт новый. Адрес - www.moy-doktor.ru/ Необходимо составить симантическое ядро запросов, план продвижения, разработать рекламную концепцию. Ваши предложения все будут рассмотрены. Коммерческие предложения отсылать на [email protected] Выбор будет сделан по итогам беседы с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо значительно увеличить количество уникальных посетителей сайта www.ClubZnatokov.ru
В настоящий момент количество посетителей в день около 30 человек.
Требуется 1000 человек в день.
Текущая статистика посещений сайта: http://www.liveinternet.ru/stat/clubznatokov.ru/
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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