Продвижение сайта компании - оптимизация

Создан новый сайт по прокату легковых автомобилей бизнес класса, лимузинов.Клиенту необходимо сайт поднять в топ 10 yandex, rambler по ключевикам "прокат авто " и от производных от него.От вас цены и сроки.Строго для тех ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поднять веб-сайт компании на верхние (хотя бы 20-ые ) позиции поисковых страниц yandex, google, rambler. Компания занимается предоставлением абсолютно новых складских услуг на российском рынке, пришедших к нам с Запада. На настоящий момент времени у компании нет конкурентов в данной области, что, на наш взгляд, облегчает выполнение вышепоставленной задачи, веб-сайт: www.keyspace.ru, ключевый слова подбираются вместе с Вами.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, я владею сайтом www.pmjobs.net - сайт создан давно (в 2002), ориентирован на англоязычную аудиторию, специалистов в области горнодобычи, нефти и газа. Есть второй сайт www.oil-mining-jobs.com - сервис по рассылке резюме (создан чуть позже) Оба ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Продвинуть турсайт по темам: новогодние туры новогодние туры 2008 новогодние туры европа новогодние туры чехия прага новогодний тур автобусные новогодние туры новогодние туры карпаты новогодние туры польша новогодний тур украина новогодние туры рождественские новогодний экскурсионный тур новогодние горнолыжные туры Интересует цена и срокиПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Имеется ряд недавно созданных сайтов. Требуется Вывести их на первую страницу Яндекса по низкочастотным неконкурентным запросам. Те, кто не берется за проекты менее 200 баксов - спокойно не толкаясь проходим мимо. Так же я не изьявляю ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нам необходимо продвинуть наш сайт по запросам: мойки, кухонные мойки, кухни мойки, мойки blanco, гранитные мойки, смесители, мойка купить, мойка нержавейка, мойка franke, мойка камень, врезные мойки, кухонные мойки blanco, blanco. Нужен ответственный ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо продвинуть сайт www.blowers.ru в TOP 5 Яндекса по словам: Компрессоры Турбокомпрессоры Укажите цены для каждого слова отдельноПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Проекту EducationService требуется квалифицированный промоутер. Задача: продвижение web-сайтов EducationService.ru и FinZakaz.ru в топ поисковых систем — Yandex, Rambler и Google. Предполагаемые обязанности в рамках задачи: * Аудит сайтов * Размещение ссылок на ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо продвижение по клучевы запросам "цемент" "поставки цемента" и другие * * * нужно знать реальные возможности по оптимизации cement-turkey.ru - сайт только в начале создания и будет еще дорабатываться.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Новый сайт: www.zepter-irinavladimirovna.ru. Будет закончен в течение 2-3х дней. Необходимо наличие в пятерке (можно десятке) в Яндексе по запросам: Zepter Посуда Zepter Продажа Zepter Регион Москва - обязательно, по России - желательно. Сроки - минимально разумные.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо поднять целевую посещаемость. На текущий момент примерно среднее посещение около 100 посетителей (будни больше в выходные меньше). Желаемое количество около 500. Упор на данный момент надо делать на продажу проектов бань. (ключевые фразы: строительство ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад