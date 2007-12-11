Продвинуть форум в яндексе

Имеется ряд недавно созданных сайтов. Требуется Вывести их на первую страницу Яндекса по низкочастотным неконкурентным запросам. Те, кто не берется за проекты менее 200 баксов - спокойно не толкаясь проходим мимо. Так же я не изьявляю ...