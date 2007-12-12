Стоматологическая клиника "Форум-Экспо"

Сайт новый. Адрес - www.moy-doktor.ru/ Необходимо составить симантическое ядро запросов, план продвижения, разработать рекламную концепцию. Ваши предложения все будут рассмотрены. Коммерческие предложения отсылать на [email protected] Выбор будет сделан по итогам беседы с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
есть сайт www.dentalhelp.ru
Нужно его продвинуть в ТОР-5 яндекса по словам:
1.Стоматология в Москве
2.стоматологическая клиника
3.лечение зубов
4.отбеливания зубов
5.реставрация зубов
Укажите цену и сроки!
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