Салон красоты Стрекоза

Сайт новый. Адрес - www.moy-doktor.ru/ Необходимо составить симантическое ядро запросов, план продвижения, разработать рекламную концепцию. Ваши предложения все будут рассмотрены. Коммерческие предложения отсылать на [email protected] Выбор будет сделан по итогам беседы с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт оптимизирован,по некоторым словам продвинут, www.salon-strekoza.ru
Нужна поддержка и продвижение по словам:
салон красоты
салон красоты в Москве
массаж
маникюр
неил-арт
парикмахерские услуги
какова будет стоимость продвижения?
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