Прогон по каталогам с оплатой по рез-ту

Сайт новый. Адрес - www.moy-doktor.ru/ Необходимо составить симантическое ядро запросов, план продвижения, разработать рекламную концепцию. Ваши предложения все будут рассмотрены. Коммерческие предложения отсылать на [email protected] Выбор будет сделан по итогам беседы с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общее для всех: использование только белых методов; Спам и
линкаторы, другие небелые методы - неприемлимы! применение всех методов
предварительно согласовывать.
Оплата - по результату (изменению ТИЦ и PR), yandex-денгами
или wm.
Количество прогнаных каталогов, бэклинков - несущественно и не оплачивается.
При хороших результатах возможно дальнейшее сотрудничество.
Свои предложения по срокам, методам и оплате шлите на vovkav yahoo ком
с одной или несколькими пометками в теме письма, соответствующими
пунктам ниже (письма без пометок или не по e-mail почти наверняка не
будут прочитаны). Комментировать здесь - не стоит, потому что я могу
это не прочитать.
человек 1: с помощью прогона по каталогам, засветки на
релевантных форумах, поднимет ТИЦ и PR сайта. Требуется стабильный
результат. По согласованию возможно использование других белых методов.
Полный комплекс SEO проводить не нужно. пометка:"progon".
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