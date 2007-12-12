Прогон по каталогам с оплатой по рез-ту

Общее для всех: использование только белых методов; Спам и

линкаторы, другие небелые методы - неприемлимы! применение всех методов

предварительно согласовывать.

Оплата - по результату (изменению ТИЦ и PR), yandex-денгами

или wm.

Количество прогнаных каталогов, бэклинков - несущественно и не оплачивается.

При хороших результатах возможно дальнейшее сотрудничество.

Свои предложения по срокам, методам и оплате шлите на vovkav yahoo ком

с одной или несколькими пометками в теме письма, соответствующими

пунктам ниже (письма без пометок или не по e-mail почти наверняка не

будут прочитаны). Комментировать здесь - не стоит, потому что я могу

это не прочитать.

человек 1: с помощью прогона по каталогам, засветки на

релевантных форумах, поднимет ТИЦ и PR сайта. Требуется стабильный

результат. По согласованию возможно использование других белых методов.

Полный комплекс SEO проводить не нужно. пометка:"progon".