Размещение статей

Добрый день. Есть сайт посещаемость которого в среднем 41 уник в день. Сайт запущен чуть больше месяца назад и не раскручивался никак. Нужен человек который готов поднять посещаемость за % от прибыли сайта. Вы поднимаете посещаемость, ...