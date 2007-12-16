Поднять посещаемость

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки120 просмотров
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Добрый день.

Есть сайт посещаемость которого в среднем 41 уник в день. Сайт запущен чуть больше месяца назад и не раскручивался никак. Нужен человек который готов поднять посещаемость за % от прибыли сайта. Вы поднимаете посещаемость, я плачу вам раз в месяц оговоренный процент, до тех пор, пока вы им занимаетесь. Вот и все. Сайт сделан довольно толково, есть плагины для трех самых популярных браузеров установка которых способствует посещаемости. Две языковые версии, русский и английский. Подробности можно выведать у меня в icq 304-645-282.

16 лет назад
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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