Добрый день.

Есть сайт посещаемость которого в среднем 41 уник в день. Сайт запущен чуть больше месяца назад и не раскручивался никак. Нужен человек который готов поднять посещаемость за % от прибыли сайта. Вы поднимаете посещаемость, я плачу вам раз в месяц оговоренный процент, до тех пор, пока вы им занимаетесь. Вот и все. Сайт сделан довольно толково, есть плагины для трех самых популярных браузеров установка которых способствует посещаемости. Две языковые версии, русский и английский. Подробности можно выведать у меня в icq 304-645-282.