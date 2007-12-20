Прогнать по базам. Поднять ТИЦ и PR.

Нужно прогнать по каталогам и (или) по форумам запостить с линками от слов "трикотаж" из текста описания на сайт и (или) по доскам объявлений.

адрес сайта: http://www.milakapitanova.ru/

Название: Трикотаж. Мила Капитанова - женский трикотаж. Одежда из трикотажа.

Описание: Вы ничего не забыли купить в этом сезоне? Напоминаем, что в магазинах модной трикотажной одежды Mila Kapitanova продолжается финальная распродажа. Топы, кофточки, платья и юбки из летней коллекции теперь продаются со скидкой 50%. Воспользуйтесь этим предложением на трикотаж сейчас, тем более, что лето в самом разгаре.

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