Прогнать по базам. Поднять ТИЦ и PR.

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Нужно прогнать по каталогам и (или) по форумам запостить с линками от слов "трикотаж" из текста описания на сайт и (или) по доскам объявлений.
адрес сайта: http://www.milakapitanova.ru/
Название: Трикотаж. Мила Капитанова - женский трикотаж. Одежда из трикотажа.
Описание: Вы ничего не забыли купить в этом сезоне? Напоминаем, что в магазинах модной трикотажной одежды Mila Kapitanova продолжается финальная распродажа. Топы, кофточки, платья и юбки из летней коллекции теперь продаются со скидкой 50%. Воспользуйтесь этим предложением на трикотаж сейчас, тем более, что лето в самом разгаре.
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мейл: [email protected]
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