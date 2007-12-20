Интернет-магазин игрушек

Ищу постоянных партнеров по работе с магазином игрушек www.besttoys.ru, необходимо произвести рекламную компанию. Оплату будем производить за счет прибыли интернет магазина, ваша доля будет составлять 30-40% от прибыли. У Вас наверное возник вопрос "А как мы узнаем сколько именно заказов было отработано и сколько доставлено?". Этот вопрос также решаем, нам требуется менеджер по продажам, и Вы сами можете его предоставить нам. Например из своих друзей кому Вы доверяете, и кто умеет хорошо общаться с людьми. Оплата будет составлять 20-25% от прибыли. Таким образом вы будете сами контролировать обработку заказов. Подробнее обращайтесь по ICQ 488-533-714, или пишите на [email protected]