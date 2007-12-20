Продвижение сайта Металлические двери

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок182 просмотра
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нужно раскрутить сайт на Битрексе www.eurokey.ru по ключивикам металлические двери, входные двери, и по НЧ, все изменения на сайте через меня, сайт раскручивался но скорее всего попал под фильтр. Нужно вывести сайт из под фильтра и загнать его в топ 10. После изменения алгоритма Яндекса сайт опустился ещё ниже. Жду стоящих предложение. При успешном результате возможно сотрудничество ещё по нескольким проектам.

16 лет назад
animator84
Илья Усов 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад