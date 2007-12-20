Продвижение сайта Металлические двери

Ищу постоянных партнеров по работе с магазином игрушек www.besttoys.ru, необходимо произвести рекламную компанию. Оплату будем производить за счет прибыли интернет магазина, ваша доля будет составлять 30-40% от прибыли. У Вас наверное возник вопрос "А ...
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нужно раскрутить сайт на Битрексе www.eurokey.ru по ключивикам металлические двери, входные двери, и по НЧ, все изменения на сайте через меня, сайт раскручивался но скорее всего попал под фильтр. Нужно вывести сайт из под фильтра и загнать его в топ 10. После изменения алгоритма Яндекса сайт опустился ещё ниже. Жду стоящих предложение. При успешном результате возможно сотрудничество ещё по нескольким проектам.
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