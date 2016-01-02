slme

Евгений Сломчинский slme

 
36 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Верстка и натяжка готового макета (адаптивного) на Wordpress.

    Верстка и натяжка готового макета (адаптивного) на Wordpress.  Образец макета - [url=https://drive.google.com/open?id=0B8LF0IKC3iIjZ0hFdWV2X0FqaWs]https://drive.google.com/open?id=0B8LF0IKC3iIjZ0hFdWV2X0FqaWs[/url].  Дизайн Адаптивный. Сайт интерактивный.  Анимации можно посмотреть тут - [url=https://drive.google.com/open?id=0Bz-T7QLHLPsnS0dHUkowTXA0bWM]https://drive.google.com/open?id=0Bz-T7QLHLPsnS0dHUkowTXA0bWM[/url].  Пример скролинга [url=http://www.takeitapp.co/en]http://www.takeitapp.co/en[/url]  Детально ТЗ можно увидеть тут - [url=https://drive.google.com/open?id=1Ba0NFxyUj-yhW51VJC1oYIKideD3arn35tr47OmETBQ]https://drive.google.com/open?id=1Ba0NFxyUj-yhW51VJC1oYIKideD3arn35tr47OmETBQ[/url] Полная версия макета по запросу.  Готовность предоставленной информации - 90%. Косметические правки в течении ...

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    Закрыт
    8 лет назад