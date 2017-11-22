slonder

Павел slonder

 
36 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественное продвижение соц.сетях

Web – студия " IronMonkey media "

Мы занимаемся : Продвижение, Оптимизацией, Выводом в ТОП – Сайтов и Групп в соц. сетях: Вк, ФБ, ОД.

Бюджеты с которыми работаем от 1000р.- 100 000р.

Продвигаем сайты : статьями, ссылками, форумами, соц.сетями, регистрацией в каталогах, досками объявлений.

Группы в соц.. сетях продвигаем : Создание группы, Ава и меню, Администрирование, Инвайтинг, Реклама в других сообществах.

Портфолио
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $100
от 30 дней
#765
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
от 60 дней
#1709