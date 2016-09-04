Требуется дизайнер для создания листовки формата А5, основываясь на готовом прототипе. Листовка будет использоваться в заказах на маркетплейсах, должна быть лаконичной и привлекательной, чтобы клиенты понимали предложение и выгоду. Ожидается качественный дизайн, который привлечет внимание и побудит к дальнейшим заказам.
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