Требуется дизайнер для создания листовки формата А5, основываясь на готовом прототипе. Листовка будет использоваться в заказах на маркетплейсах, должна быть лаконичной и привлекательной, чтобы клиенты понимали предложение и выгоду. Ожидается качественный дизайн, который привлечет внимание и побудит к дальнейшим заказам.