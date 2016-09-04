sluzgin

Сергей sluzgin

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Листовка А5 по готовому прототипу

    Требуется дизайнер для создания листовки формата А5, основываясь на готовом прототипе. Листовка будет использоваться в заказах на маркетплейсах, должна быть лаконичной и привлекательной, чтобы клиенты понимали предложение и выгоду. Ожидается качественный дизайн, который привлечет внимание и побудит к дальнейшим заказам.

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт - описание бренда корма для собак

    Нужно описание бренда канадского премиум корма для собак Chicopee для сайта интернет магазина http://www.dogeat.ru/  Цель текста - донести до людей мысль, что это хороший и качественный корм за свои деньги. ТЗ в приложении. Жду ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн ссылок на категории на главной ИМ

    Для главной страницы интернет магазина кофе и чая https://www.mugduo.ru/ надо вместо этих элементов нарисовать 5 значков для категорий: "Кофе", "Чай", "Кофеварки", "Акссесуары", "Сладости" в формате значок + название категории. Размер должен быть таким, чтобы пользователь видел ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад