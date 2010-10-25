smellme

Сергей smellme

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Описания ароматов для интернет-магазина парфюмерии

    Необходимы описания ароматов для интернет-магазина парфюмерии. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Прежде чем отвечать, обязательно ознакомьтесь. Оплата WMR – 30 рублей за одно описание. Одно описание – 600-700 знаков б.п. В ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание ароматов для интернет-магазина парфюмерии

    Необходимы описания ароматов для интернет-магазина парфюмерии. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Прежде чем отвечать, обязательно ознакомьтесь. Оплата WMR – 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Одно описание = 2000 знаков б.п. В задании 10 описаний. Срок 10 дней.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описания брендов парфюмерии

    Нужны описания компаний (брендов). Объем одного описания 500 знаков б.п. Уникальность должна быть 100%. Источники ваши. Оплата 50р. - 1000зн.б.п. В одном задании 20 брендов. = 500р. Оплата WMR. Список брендов будет высылаться отдельным файлом. Срок исполнения 1-2 дня. Главная задача - отобразить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны описаниня товаров для интернет магазина

    Нужны уникальные описания товаров для интернет магазина парфюмерии. Оплата: 50р. за 1000 знаков без пробелов. через webmoney. Объем: 10 текстов по 1000 знаков б.п. каждый. Исходники Ваши. Сроки: 3 дня. Подробное ТЗ с ключами в приложенном файле. С уважением, Сергей.

    Копирайтинг7 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Описания ароматов для интернет-магазина парфюмерии
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
Ксения прекрасно справилась с поставленной задачей по написанию текстов. Все выполнено согласно ТЗ и точно в срок. Рекомендую как ответственного и опытного исполнителя.
Ответный отзыв
eternalwanderer
Анна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Описания брендов парфюмерии
Только приятные впечатления от сотрудничества! Вдохновенная, творческая тематика, безусловная вежливость заказчика, оплата без каких-либо задержек. Благодарна Вам!
Остались очень довольны сотрудничеством с Анной. Задание выполнено профессионально, качественно и в короткие сроки. Спасибо.
Ответный отзыв
zmievec-iu
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$16
10 баллов
13 лет назад
Нужны описаниня товаров для интернет магазина
Интересный проект, добросовестный и порядочный заказчик. При необходимости с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ирина очень хорошо справилась с заданием, быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Нужны описаниня товаров для интернет магазина
Сергей - очень хороший заказчик. Прежде всего, порадовало полное и четкое ТЗ, приятное общение и моментальная оплата. Работать с такими заказчиками - одно удовольствие!
Качественная работа.
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bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нужны описаниня товаров для интернет магазина
Спасибо за приятное сотрудничество!
С Лерой было очень приятно сотрудничать. Задание выполнила быстро и профессионально. Работой остались очень довольны. Спасибо.
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