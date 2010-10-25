Необходимы описания ароматов для интернет-магазина парфюмерии. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Прежде чем отвечать, обязательно ознакомьтесь. Оплата WMR – 30 рублей за одно описание. Одно описание – 600-700 знаков б.п. В ...
- Копирайтинг3 исполнителяЗавершен10 лет назад
Необходимы описания ароматов для интернет-магазина парфюмерии. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Прежде чем отвечать, обязательно ознакомьтесь. Оплата WMR – 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Одно описание = 2000 знаков б.п. В задании 10 описаний. Срок 10 дней.Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны описания компаний (брендов). Объем одного описания 500 знаков б.п. Уникальность должна быть 100%. Источники ваши. Оплата 50р. - 1000зн.б.п. В одном задании 20 брендов. = 500р. Оплата WMR. Список брендов будет высылаться отдельным файлом. Срок исполнения 1-2 дня. Главная задача - отобразить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужны уникальные описания товаров для интернет магазина парфюмерии. Оплата: 50р. за 1000 знаков без пробелов. через webmoney. Объем: 10 текстов по 1000 знаков б.п. каждый. Исходники Ваши. Сроки: 3 дня. Подробное ТЗ с ключами в приложенном файле. С уважением, Сергей.Копирайтинг7 исполнителейЗавершен13 лет назад