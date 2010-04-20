Предлагаю услуги html-верстки и разработки сайтов под ключ.
icq:195250230
skype:smike.name
e-mail:[email protected]
Портфолио
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- Сайт компании по недвижимости154 просмотра
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- Kino-teatr.ua164 просмотра
- Украинский политический дурдом670 просмотров
- Сайт визитка компании240 просмотров
- Сайт дизайнера-фрилансера298 просмотров
- Сайт кадровой компании358 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
14 лет назад
Работа был выполнена качественно и в срок. В процессе разработки получил от Михаила множество дельных советов. Ответственный, приятный в общении разработчик. Рекомендую!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга