smike

Михаил smike

 
45 летУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Предлагаю услуги html-верстки и разработки сайтов под ключ.

icq:195250230

skype:smike.name

e-mail:[email protected]

HTML
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Отзывы заказчиков
Charodeistvo
Зернов 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Сайт-визитка для общества польской культуры
Работа был выполнена качественно и в срок. В процессе разработки получил от Михаила множество дельных советов. Ответственный, приятный в общении разработчик. Рекомендую!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга