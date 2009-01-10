smile-team

Инна Ващенко smile-team

 
41 годМолдова/Кишинев
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Архитектор и дизайнер интерьеров Ващенко Инна Валерьевна.

ФИО: Ващенко Инна Валерьевна

Должность: Ведущий дизайнер интерьера, архитектор

Образование: Художественная Школа им. Щусева (Кишинев)

Технический Университет Молдовы, Факультет Градостроительства и Архитектуры, Специальность – Архитектор (Кишинев)

Творческое кредо: "Мой поиск, как и мои чувства, направлен к тому, что составляет главную ценность жизни – поэзии" (Ле Корбюзье)

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sserbin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Надо проект размещения оборудования (три модуля)
Качественно выполнила работу, очень ответственный исполнитель. Проект был хоть и не самый сложный, но на нем можно было проверить профессионализм и опытность Инны. Я доволен. Советую.
Святослав -грамотный заказчик, побольше бы таких! )) Все оплачено в срок без каких-либо проблем, но больше всего порадовало то, что человек точно знает, чего хочет. Удачи в дальнейшей работе! С уважением, Инна Ващенко.
Ответный отзыв
john555
Гость 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Перевод дендроплана в dwg
Успели в срок! Качество отличное.
Рекомендую как заказчика, который чётко ставит задачу, доверяет исполнителю. (деньги перевел заранее) Андрей, спасибо еще раз за доверие. Надеюсь на последующее сотрудничество. С ув. Инна Ващенко
Ответный отзыв
neonet
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Нужно 100 картинок - туризм
Сделали качественно и раньше срока. Единственное что, не хотели брать деньги.. прям еле уговорил :) Доволен всем. Рекомендую к сотрудничеству.
Кирилл четко излагает требования и пожелания относительно интересующей работы, производит своевременную оплату. Работать с ним было приятно, всем рекомендую как хорошего заказчика!
Ответный отзыв