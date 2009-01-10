Архитектор и дизайнер интерьеров Ващенко Инна Валерьевна.
ФИО: Ващенко Инна Валерьевна
Должность: Ведущий дизайнер интерьера, архитектор
Образование: Художественная Школа им. Щусева (Кишинев)
Технический Университет Молдовы, Факультет Градостроительства и Архитектуры, Специальность – Архитектор (Кишинев)
Творческое кредо: "Мой поиск, как и мои чувства, направлен к тому, что составляет главную ценность жизни – поэзии" (Ле Корбюзье)
Портфолио
- "Тигровая" комната1200 просмотров
- Украинская Хатка1199 просмотров
- Спальня "Глициния"892 просмотра
- Женский Райский уголок795 просмотров
- Кивская Кофейня679 просмотров
- Женский Взгляд757 просмотров
- Магазин детских товаров715 просмотров
- Гостиная с Красным Деревом667 просмотров
- Спальня "Белый Навахо"787 просмотров
- Комната Юного Пирата2435 просмотров
- Барокко Forever!851 просмотр
- Кухня с зеркалами1801 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Качественно выполнила работу, очень ответственный исполнитель. Проект был хоть и не самый сложный, но на нем можно было проверить профессионализм и опытность Инны. Я доволен. Советую.
Ответный отзыв
Святослав -грамотный заказчик, побольше бы таких! )) Все оплачено в срок без каких-либо проблем, но больше всего порадовало то, что человек точно знает, чего хочет. Удачи в дальнейшей работе! С уважением, Инна Ващенко.
$20
10 баллов
15 лет назад
Успели в срок! Качество отличное.
Ответный отзыв
Рекомендую как заказчика, который чётко ставит задачу, доверяет исполнителю. (деньги перевел заранее) Андрей, спасибо еще раз за доверие. Надеюсь на последующее сотрудничество. С ув. Инна Ващенко
$20
10 баллов
15 лет назад
Сделали качественно и раньше срока. Единственное что, не хотели брать деньги.. прям еле уговорил :) Доволен всем. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Кирилл четко излагает требования и пожелания относительно интересующей работы, производит своевременную оплату. Работать с ним было приятно, всем рекомендую как хорошего заказчика!