Надо проект размещения оборудования (три модуля)

3D-графикаЗавершен13 заявок464 просмотра
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Есть пятисотка. Есть здание. Есть эскизы. Есть док-ты на оборудование.

Надо прроект размещения оборудования (три модуля), в существующем здании.

Расмотрим ваши предложения.

15 лет назад
sserbin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
smile-team
41 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Качественно выполнила работу, очень ответственный исполнитель. Проект был хоть и не самый сложный, но на нем можно было проверить профессионализм и опытность Инны. Я доволен. Советую.
Святослав -грамотный заказчик, побольше бы таких! )) Все оплачено в срок без каких-либо проблем, но больше всего порадовало то, что человек точно знает, чего хочет. Удачи в дальнейшей работе! С уважением, Инна Ващенко.
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