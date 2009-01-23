Нужно выполнить проект в программе Blender.(или аналогичном продукте, но с таким же функционалом)

Необходимо умение, как программирование, так и создание 3d объектов, работа со светом и текстурами, оптимизация работоспособности продукта.(если вы не все умеете, все равно пишите,попытка не пытка))

!очень важно наличие собственных анимированных работ на гейм движке Blender.

Также важно умение обрабатывать user input с мыши и с клавиатуры.

Подробности задания только после просмотра портфолио

Прошу Вас писать мне на почту (сюда к сожелению не очень удобно заходить и следить за перепиской)

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спасибо за внимание)