Необходимо смоделировать мойки (11 штук-8 цветов) для последующего размещения на сайте www.polygran-m.ru. Прошу откликаться ТОЛЬКО тех, кто сможет приехать и работать в моем офисе в Москве (м. Ленинский проспект) в будние дни. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 3D музей состоящий примерно из 5 стендов) Пишите свои цены)
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