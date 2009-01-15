3-D моделирование кухонных моек

3D-графикаЗакрыт22 заявки1046 просмотров
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Необходимо смоделировать мойки (11 штук-8 цветов) для последующего размещения на сайте www.polygran-m.ru. Прошу откликаться ТОЛЬКО тех, кто сможет приехать и работать в моем офисе в Москве (м. Ленинский проспект) в будние дни. 8-495-772-02-14

15 лет назад
polygran
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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