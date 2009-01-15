Создание моделей уровней игры

Нужно слегка приукрасить сайт: www.kreyshow.com подобно сайту www.alexkrey.com Есть оригиналы изображений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание
Необходимо создать 3д-модели 10-и уровней (трасс) для ремейка игры Ignition.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ignition
http://www.abandonia.com/en/games/107/ignition.htm...
Фотореализма не требуется, нужна красивая мультяшная графика.
Наверное, что-то в этом роде, но чуть в сторону реализма (дома - попроще, ландшафт - посложнее):
http://www.weblancer.net/users/3dMaLoY/portfolio/378342.html#item
Исполнителю предоставляется возможность проявить свою креативность и спроектировать уровни игры самостоятельно (с той оговоркой, что первый Ваш уровень я все-же попрошу взять из старой игры в обязательном порядке, а как минимум 3 придется в обязательном порядке спроектировать, в старой игре их просто нет).
С одной стороны такой подход позволит воспользоваться имеющиеся у исполнителя и в сети Интернет наработками (готовые строения, фрагменты дорог и перекрытий, наборы камней и т.п.) при условии, что они "лицензионно чисты". С другой - потребует дополнительного времени и труда на продумывание дизайна (композиции) самого уровня.
Как композиция, так и сама графика должны быть воссозданы на самом профессиональном, конкурентоспособном уровне (оценивайте свои силы реально, господа!).
Создание стиля графики игры (в вышеуказанных рамках) возлагается на исполнителя.
Технологические требования
Уровни (трассы) - небольшие по размеру и выполнены в "игрушечном" стиле (все косит под игрушки).
Технически уровень представляет собой единую fbx-модель на триста-четыреста тысяч треугольников. Суммарный (несжатый) размер текстур - 100Мб.
Материалы - на основе DX-шейдеров (будут предоставлены).
Активное использование тайловых текстур.
Порядок выполнения
1. Исполнитель проектирует уровень и описывает его словесно либо эскизами либо просто говорит "делаю такой-то уровень оригинальной игры", не столь важно как, главное чтобы было понятно, что он собирается делать.
2. Исполнитель моделирует уровень и вставляет его в игру (игровой движок будет предоставлен). Для выполнения этой задачи потребуется наличие на компьютере дизайнера MS Visual Studio 2008 и XNA GameStudio3.0 (обе бесплатны и доступны с сайта майкрософта), а также опыт работы с ними на уровне умения расставить 5-6 галок. :)
3. Далее происходит процесс доработки модели до требуемого уровня качества с соответствующими согласованиями. Здесь хочу сразу сказать, что, поскольку игровой движок достаточно специфический и не полностью на данный момент завершенный, наверняка будут моменты, когда потребуется доделать или переделать изготовленные ранее уровни. Разумеется, в разумных пределах, но на это просьба рассчитывать сразу.
Временные рамки
Пол года при том, что дизайнеров скорее всего будет двое. Время не главное, главное - качество его исполнения.
Оплата
250$ за модель уровня сразу по её исполнению +750$ за каждую сделанную Вами модель уровня с дохода проекта. Проект независим от спонсоров и экономического положения в какой-либо стране. Оплата только по факту.
Дополнительные требования
1. Наличие энтузиазма и инициативности, умение (и желание !!!) творчески мыслить. Заинтересованность в самой идее проекта, а не в том, чтобы "срубить по-быстрому деньжат".
2. Наличие безлимитного интернет, придется прокачивать большие объемы информации.
3. Возможность постоянно оставаться на связи: аська, скайп, почта.
4. Хорошие навыки владения Maya или 3dMax (ну это как-бы понятно), очень желателен опыт участия в игровых проектах.
Гарантии
Вообще, гарантировать что-то в этой системе крайне трудно (потому как трудно верить в гарантии), но со своей стороны, как продюсер проекта, обещаю, что во-первых не будет никакого "кидалова", во-вторых Ваше имя обязательно будет стоять в списке создателей игры и, наконец, в-третьих, если все нормально получится, очень вероятно дальнейшее сотрудничество.
Региться обязательно. Приступить к работе нужно будет где-то через месяц.
- Похожие заказы
- $103D-графика10 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем добрый день.. нужен человек или пара человек для следующего задания. Имеются чертежи дома в формате программы Microstation но конвертированные в dwg формат. в Макс они не импортируются ... поэтому нужно создать модель дома глядя на чертежи. для ...3D-графика35 заявокЗакрыт15 лет назад
- $75
Необходимо создать 3D лого для сайта. Интересуют качество, быстрота и цена. Все подробности в ТЗ.Завершен15 лет назад
Необходимо создать 3d модель логотипа. Все предложения только в проектЗавершен15 лет назад
Прогулка по квартире. Планировка квартиры и маршрут обозревателя заданы. Необходимо сделать 4-х минутное видео в качестве максимально приближенное к фотореализму. Разрешение 800х600. Кодек видео любой, но что бы было качественно, размер не имеет значения. Желателен опыт в подобных проектах, ...3D-графика43 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5000
Требуется качественно смоделлить по картинке персонажей ну и соответсвенно гнуть их в разные позы и сцены. Стиль картинок — пластилиновые (примеры ниже). Нужно уметь сделать эмоционально и живо. Также нужно уметь качественно отрендерить. Бюджет обсуждается, ...3D-графика9 заявокЗакрыт15 лет назад
Nuzhno narisovat 3d personaj dlja sajta folkr.org kotorij budet v raznix pozax i raznix odezhdax na sajte pojavljatsja. Skazhem v Video sekcii on sidit s proektorom v meksikanskoj odezhde. V Sekcii muziki on stoit s ...Закрыт15 лет назад
Требуется нарисовать 9 небольших векторных рисунков для флеш страницы. Изображение должно быть следующее по смыслу: 1. Дисковый телефонный аппарат ( или другое, означающее связь сервиса с телефонией). 2. Факс....... 3. наполненная инструментом или то, что ...3D-графика27 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Интересует создание в 3Д персонажа для игры (человка ) Этапы работы .1. Мы предоставлем эскиз на бумаге. 2.Вы создаете Low Poly (1500 полигонов на всю модель включая оружие и детали туалета) 3х-мерную модель отрисовнцю с ...3D-графика13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать флеш страницу (внешний вид виста виджет старт меню) из 9 кнопок (3 на 3 со стилизованными простыми рисунками) при нажатии должны открываться нужные ссылки в том же окне3D-графика18 заявокЗакрыт15 лет назад