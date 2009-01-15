Создание моделей уровней игры

Описание

Необходимо создать 3д-модели 10-и уровней (трасс) для ремейка игры Ignition.

http://ru.wikipedia.org/wiki/ignition

http://www.abandonia.com/en/games/107/ignition.htm...

Фотореализма не требуется, нужна красивая мультяшная графика.

Наверное, что-то в этом роде, но чуть в сторону реализма (дома - попроще, ландшафт - посложнее):

http://www.weblancer.net/users/3dMaLoY/portfolio/378342.html#item

Исполнителю предоставляется возможность проявить свою креативность и спроектировать уровни игры самостоятельно (с той оговоркой, что первый Ваш уровень я все-же попрошу взять из старой игры в обязательном порядке, а как минимум 3 придется в обязательном порядке спроектировать, в старой игре их просто нет).

С одной стороны такой подход позволит воспользоваться имеющиеся у исполнителя и в сети Интернет наработками (готовые строения, фрагменты дорог и перекрытий, наборы камней и т.п.) при условии, что они "лицензионно чисты". С другой - потребует дополнительного времени и труда на продумывание дизайна (композиции) самого уровня.

Как композиция, так и сама графика должны быть воссозданы на самом профессиональном, конкурентоспособном уровне (оценивайте свои силы реально, господа!).

Создание стиля графики игры (в вышеуказанных рамках) возлагается на исполнителя.

Технологические требования

Уровни (трассы) - небольшие по размеру и выполнены в "игрушечном" стиле (все косит под игрушки).

Технически уровень представляет собой единую fbx-модель на триста-четыреста тысяч треугольников. Суммарный (несжатый) размер текстур - 100Мб.

Материалы - на основе DX-шейдеров (будут предоставлены).

Активное использование тайловых текстур.

Порядок выполнения

1. Исполнитель проектирует уровень и описывает его словесно либо эскизами либо просто говорит "делаю такой-то уровень оригинальной игры", не столь важно как, главное чтобы было понятно, что он собирается делать.

2. Исполнитель моделирует уровень и вставляет его в игру (игровой движок будет предоставлен). Для выполнения этой задачи потребуется наличие на компьютере дизайнера MS Visual Studio 2008 и XNA GameStudio3.0 (обе бесплатны и доступны с сайта майкрософта), а также опыт работы с ними на уровне умения расставить 5-6 галок. :)

3. Далее происходит процесс доработки модели до требуемого уровня качества с соответствующими согласованиями. Здесь хочу сразу сказать, что, поскольку игровой движок достаточно специфический и не полностью на данный момент завершенный, наверняка будут моменты, когда потребуется доделать или переделать изготовленные ранее уровни. Разумеется, в разумных пределах, но на это просьба рассчитывать сразу.

Временные рамки

Пол года при том, что дизайнеров скорее всего будет двое. Время не главное, главное - качество его исполнения.

Оплата

250$ за модель уровня сразу по её исполнению +750$ за каждую сделанную Вами модель уровня с дохода проекта. Проект независим от спонсоров и экономического положения в какой-либо стране. Оплата только по факту.

Дополнительные требования

1. Наличие энтузиазма и инициативности, умение (и желание !!!) творчески мыслить. Заинтересованность в самой идее проекта, а не в том, чтобы "срубить по-быстрому деньжат".

2. Наличие безлимитного интернет, придется прокачивать большие объемы информации.

3. Возможность постоянно оставаться на связи: аська, скайп, почта.

4. Хорошие навыки владения Maya или 3dMax (ну это как-бы понятно), очень желателен опыт участия в игровых проектах.

Гарантии

Вообще, гарантировать что-то в этой системе крайне трудно (потому как трудно верить в гарантии), но со своей стороны, как продюсер проекта, обещаю, что во-первых не будет никакого "кидалова", во-вторых Ваше имя обязательно будет стоять в списке создателей игры и, наконец, в-третьих, если все нормально получится, очень вероятно дальнейшее сотрудничество.

Региться обязательно. Приступить к работе нужно будет где-то через месяц.