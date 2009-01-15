Работа по созданию 3D логотипа

Необходимо создать 3d модель логотипа. Все предложения только в проект
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Необходимо создать 3D лого для сайта.
Интересуют качество, быстрота и цена.
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