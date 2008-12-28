Работа для 3D Studio Max гуру

Необходимо создать 3D лого для сайта. Интересуют качество, быстрота и цена. Все подробности в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день.. нужен человек или пара человек для следующего задания.
Имеются чертежи дома в формате программы Microstation но конвертированные в dwg
формат. в Макс они не импортируются ... поэтому нужно создать модель дома глядя на чертежи.
для чего ? для того что бы сделать 6 снимков экстерьера. рядом с домом нужно будет поставить
машину пару людей, бассейн и т.д..
некоторые модели уже есть. из достаточно текстурировать
Так же нужно сделать 4 снимка интерьера этого же дома. модели мебели есть .. нужно только расставить
После этого нужно вставить интерьер в этот дом .. и сделать пролет камеры по заранее заданному маршруту.
Ландшафт - тропики.. пару пальм и вокрш цветы и т.д..
С вас цена и сроки разумные пожалуйста (с учетом кризиса и т.д..)
Победитель в случае успешного окнчания этого проекта получит еще 3 похожих дома на обработку.
Да забыл сказать, рендерить ничего не надо будет.
От вас требуется хороший интернет, что бы могли закинуть на фтп указанной фермы рендеринга они будут рендерить.
т.е. подготовить сцены. что бы все настройки сохранялись .. расставить свет .. короче все. что бы ферма запустила и получила
картинки.
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В принципе одни исполнители уже делали этот таск, но не довели до конца. Можно исользовать их наработки ...но это может оказаться сложнее чем сделать с начала.
Еще один исполнитель взялся и пропал...
Так что Я уже наелся!
нужен профессионал который хочет работать и заробатывать.
Да и еще в асю и в приват не писать.. надеюсь адекватные люди поймут что это не указание сделать на оборот!
И ВОТ ЕЩЕ ЧТО
не интересуют люди которые имеют дневную работу и хотят подработать.. только втом случае если они готовы работать и отчитываться 24! часа в сутки. вам оно надо ?
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