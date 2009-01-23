- Есть две модели солдатиков в одежде и с оружием. - есть покадровый сценарий движения персонажей - есть пример движения во флешках Нужно - выстроить сцену в майе - произвести анимацию движений по заданному сценарию - произвести эспорт анимации во ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 3D логотип в 2-х вариантах.
1. вариант
"Сlub 69" - буквы и цифры объемные крупные. Полностью усеянные стразами или брильянтами. Сверкающее, дорогое, яркое.
2. вариант
"Сlub 69"- буквы и цифры как бы выложены из брильянтового браслета или колье. Шрифт более тонкий, изящный.
Работу необходимо выполнить на пятницу - 23.01.2009
- Похожие заказы
- $2503D-графика1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно изобразить школьный класс, оформить его к какому-либо празднику или оформить холл для выставки детских работ, фотографий, можно с поделками3D-графика31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Описание Необходимо создать 3д-модели 10-и уровней (трасс) для ремейка игры Ignition. http://ru.wikipedia.org/wiki/ignition http://www.abandonia.com/en/games/107/ignition.htm... Фотореализма не требуется, нужна красивая мультяшная графика. Наверное, что-то в этом роде, но чуть в сторону реализма (дома - попроще, ландшафт - ...3D-графика19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужно слегка приукрасить сайт: www.kreyshow.com подобно сайту www.alexkrey.com Есть оригиналы изображений.3D-графика10 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем добрый день.. нужен человек или пара человек для следующего задания. Имеются чертежи дома в формате программы Microstation но конвертированные в dwg формат. в Макс они не импортируются ... поэтому нужно создать модель дома глядя на чертежи. для ...3D-графика35 заявокЗакрыт15 лет назад
- $75
Необходимо создать 3D лого для сайта. Интересуют качество, быстрота и цена. Все подробности в ТЗ.Завершен15 лет назад
Необходимо создать 3d модель логотипа. Все предложения только в проектЗавершен15 лет назад
Прогулка по квартире. Планировка квартиры и маршрут обозревателя заданы. Необходимо сделать 4-х минутное видео в качестве максимально приближенное к фотореализму. Разрешение 800х600. Кодек видео любой, но что бы было качественно, размер не имеет значения. Желателен опыт в подобных проектах, ...3D-графика43 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5000
Требуется качественно смоделлить по картинке персонажей ну и соответсвенно гнуть их в разные позы и сцены. Стиль картинок — пластилиновые (примеры ниже). Нужно уметь сделать эмоционально и живо. Также нужно уметь качественно отрендерить. Бюджет обсуждается, ...3D-графика9 заявокЗакрыт15 лет назад
Nuzhno narisovat 3d personaj dlja sajta folkr.org kotorij budet v raznix pozax i raznix odezhdax na sajte pojavljatsja. Skazhem v Video sekcii on sidit s proektorom v meksikanskoj odezhde. V Sekcii muziki on stoit s ...Закрыт15 лет назад