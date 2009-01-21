Анимация

$1000
3D-графикаЗакрыт13 заявок556 просмотров
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#1$

Необходимо создание короткого ролика (до 1 мин) хорошего качества. Ролик служит начальной заставкой для сайта аэроклуба.

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15 лет назад
aeroclub
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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