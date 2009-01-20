Разработка моделей для онлайн-игры

Нужен дизайнер для раработки моделей для онлайн-игры. Требуется разработать более 60 моделей, анимировать их и нарезать в спрайты в срок - 4 месяца. Количество анимаций на моделях в среднем по 8 на каждой(20 моделей с 14 анимациями и около 40 с 5 анимациями) все анимации - не более 1 секунды.

Перед началом сотрудничества я попрошу Вас сделать тестовую модель с 2мя анимациями и с нарезкой с спрайты. Если модель будет одобрена, то м подпишем с Вами контракт на разработку и будем уже далее анимировать данную модель и разрабатывать следующие.

Все вопросы и предложения пишите на е-мэйл [email protected]