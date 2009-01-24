3d массив из точек

Необходимо смоделировать мойки (11 штук-8 цветов) для последующего размещения на сайте www.polygran-m.ru. Прошу откликаться ТОЛЬКО тех, кто сможет приехать и работать в моем офисе в Москве (м. Ленинский проспект) в будние дни. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть массив из точек:
A - 47, 54, 85.
B - 41, 38, 78.
C - 28, 46, 70.
D - 64, 14, 33.
E - 36, 75, 0.
F - 21, 8, 50.
G - 40, 2, 0.
I - 28, 8, 17.
и т. д.
Нужно представить массив в 3-мерном виде в какой-то программе для data visualization (аля matlab), желательно фриварной или с триалом (matlab и 3ds max не подходят ввиду громоздкости). Точки разного цвета: A, B - зеленый, С, D - желтый, E, F - синий, G, I - красный.
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