smitana

Юрий Неважнов smitana

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Портфолио - www.smitana.ru

...1999 - 02.04.2001 - Вольный дизайнер

02.04.2001 - 01.06.2001 - Дизайнер ООО "Студия "Веб-дизайн" (www.nordweb.ru – более не работает)

01.04.2001 - 01.02.2002 - Главный дизайнер ООО "Студия "Веб-дизайн" ( - // -)

01.03.2002 - 10.12.2003 - Дизайнер ООО "Компания "Излабс" (www.izlabs.ru)

01.01.2004 - 17.01.2005 - Дизайнер ООО "Интерсо" (www.interso.ru)

15.02.2005 - 30.11.2007 - Дизайнер и Арт-директор ООО "ЮМИ Студия" (www.umistudio.com)

1.12.2007 - фрилансер

Портфолио