Портфолио - www.smitana.ru
...1999 - 02.04.2001 - Вольный дизайнер
02.04.2001 - 01.06.2001 - Дизайнер ООО "Студия "Веб-дизайн" (www.nordweb.ru – более не работает)
01.04.2001 - 01.02.2002 - Главный дизайнер ООО "Студия "Веб-дизайн" ( - // -)
01.03.2002 - 10.12.2003 - Дизайнер ООО "Компания "Излабс" (www.izlabs.ru)
01.01.2004 - 17.01.2005 - Дизайнер ООО "Интерсо" (www.interso.ru)
15.02.2005 - 30.11.2007 - Дизайнер и Арт-директор ООО "ЮМИ Студия" (www.umistudio.com)
1.12.2007 - фрилансер
Действие аккаунта приостановлено!
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