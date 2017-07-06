Профессиональный перевод с/на английский. Грамотно и безупречно.

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК, ПИСАТЕЛЬ

Образование: высшее, степень специалиста филологии

Языки: английский, испанский,

Переводческий стаж: 6 лет ежедневной практики

Услуги:

Письменный перевод с/на английский

Грамотный контент для сайтов

Проверка русского языка в статьях и книгах

Транскрибирование

Подготовка к продакшену (проверка и редактура текстов на этикетках и упаковках)

Навыки:

Trados, WordPress, FineReader, доскональное владение Microsoft Word, безупречное знание русского языка.

Работаю с форматами doc, pdf, ppt, php, jpeg, xlf и др.

Средняя скорость: 4 страниц в день.