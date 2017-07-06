Профессиональный перевод с/на английский. Грамотно и безупречно.
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК, ПИСАТЕЛЬ
Образование: высшее, степень специалиста филологии
Языки: английский, испанский,
Переводческий стаж: 6 лет ежедневной практики
Услуги:
Письменный перевод с/на английский
Грамотный контент для сайтов
Проверка русского языка в статьях и книгах
Транскрибирование
Подготовка к продакшену (проверка и редактура текстов на этикетках и упаковках)
Навыки:
Trados, WordPress, FineReader, доскональное владение Microsoft Word, безупречное знание русского языка.
Работаю с форматами doc, pdf, ppt, php, jpeg, xlf и др.
Средняя скорость: 4 страниц в день.
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