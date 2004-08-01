Копирайтер

Лучшая работа - это хорошо оплачиваемое хобби )).

В свободное время успешно и с удовольствием:

- продвину вас и вашу компанию/продукт в социальных сетях, организую постинг на тематических ресурсах, рецензирование в каталогах и интернет-магазинах;

- напишу грамотные тексты/статьи в прозе и стихах на любую тематику, опечатанные печатью интеллекта и необделенные долькой юмора, там где это допустимо;

- модерирую форумы/администрирую сайты;

- литературно переведу с английского на русский и обратно.

- расшифрую интервью, пресс-конференций с аудио-носителя;

Заинтересована в долгосрочных проектах с надежным финансированием.

я здесь новенькая - поэтому БОЛЬШЕ СТАРАЮСЬ.

опыт работы удаленно:

08.2004 – 03.2006 ЗАО "Йиппии Раша" г. Москва

Официальное представительство компании контент - провайдера «Jippii –iTouch» (Финляндия) в РФ

Копирайтер (удаленная работа)

Должностные обязанности: составление содержания для SMS-сервисов в стихотворной форме и в прозе, перевод аналогичных текстов с английского, польского и испанского на русский язык. Создание и креативная обработка рекламных слоганов и объявлений, перевод с русского на английский и украинский языки.

01.2006 – 06.2006

Новостной портал www.rin.ru

Должность: переводчик и редактор новостей

Обязанности: поиск рейтинговых новостей и фотографий в англоязычных сетевых ресурсах, их стилистически корректный перевод и размещение на сайте.

2007 - 2008

Издательство "АСТ" г. Москва

Должность: удаленный менеджер проекта

Обязанности: продвижение в сети Интернет нового проекта издательства - книги автора С.Четвертухина, а именно - написание и размещение рецензий, статей, участие в форумах.

01.2008 – 02.2009

Отдел по связям с общественностью холдинга "Миэль"

Должность: оредактор КИ

Обязанности: перепечатка и редактирование аудио-версий пресс-конференций и интервью с аудио-носителя.

Более подробное резюме, примеры публикаций, а также рекоммендации высылаются по требованию.