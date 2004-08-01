Лучшая работа - это хорошо оплачиваемое хобби )).
В свободное время успешно и с удовольствием:
- продвину вас и вашу компанию/продукт в социальных сетях, организую постинг на тематических ресурсах, рецензирование в каталогах и интернет-магазинах;
- напишу грамотные тексты/статьи в прозе и стихах на любую тематику, опечатанные печатью интеллекта и необделенные долькой юмора, там где это допустимо;
- модерирую форумы/администрирую сайты;
- литературно переведу с английского на русский и обратно.
- расшифрую интервью, пресс-конференций с аудио-носителя;
Заинтересована в долгосрочных проектах с надежным финансированием.
я здесь новенькая - поэтому БОЛЬШЕ СТАРАЮСЬ.
опыт работы удаленно:
08.2004 – 03.2006 ЗАО "Йиппии Раша" г. Москва
Официальное представительство компании контент - провайдера «Jippii –iTouch» (Финляндия) в РФ
Копирайтер (удаленная работа)
Должностные обязанности: составление содержания для SMS-сервисов в стихотворной форме и в прозе, перевод аналогичных текстов с английского, польского и испанского на русский язык. Создание и креативная обработка рекламных слоганов и объявлений, перевод с русского на английский и украинский языки.
01.2006 – 06.2006
Новостной портал www.rin.ru
Должность: переводчик и редактор новостей
Обязанности: поиск рейтинговых новостей и фотографий в англоязычных сетевых ресурсах, их стилистически корректный перевод и размещение на сайте.
2007 - 2008
Издательство "АСТ" г. Москва
Должность: удаленный менеджер проекта
Обязанности: продвижение в сети Интернет нового проекта издательства - книги автора С.Четвертухина, а именно - написание и размещение рецензий, статей, участие в форумах.
01.2008 – 02.2009
Отдел по связям с общественностью холдинга "Миэль"
Должность: оредактор КИ
Обязанности: перепечатка и редактирование аудио-версий пресс-конференций и интервью с аудио-носителя.
Более подробное резюме, примеры публикаций, а также рекоммендации высылаются по требованию.