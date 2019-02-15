Совершенно уникальные слоганы и нейминг! Транскрибация.

Тот подход, который использую я, позволяет обезопасить будущий бренд от потенциальных юридически, маркетинговых и как следствие финансовых рисков. Ведь именно профессионально разработанное название (нейминг) позволяет обеспечить имени вашего бренда вероятность беспрепятственной регистрации в качестве торговой марки, легкость и релевантность восприятия, высокую узнаваемость и запоминаемость, правильное позиционирование бренда, яркость креативной идеи и будущий успех бренда.

Все это и намного больше воплощаю в своих работах только для Вас!