Совершенно уникальные слоганы и нейминг! Транскрибация.
Тот подход, который использую я, позволяет обезопасить будущий бренд от потенциальных юридически, маркетинговых и как следствие финансовых рисков. Ведь именно профессионально разработанное название (нейминг) позволяет обеспечить имени вашего бренда вероятность беспрепятственной регистрации в качестве торговой марки, легкость и релевантность восприятия, высокую узнаваемость и запоминаемость, правильное позиционирование бренда, яркость креативной идеи и будущий успех бренда.
Все это и намного больше воплощаю в своих работах только для Вас!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Нейминг132 просмотра
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$8/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $8от 3 часов
нет рейтинга