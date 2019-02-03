sobolevAnton

Антон Соболев sobolevAnton

 
31 годРоссия/Тверь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Визуальный контент для бизнеса и соцсетей

Здравствуйте!

Меня зовут Антон я профессиональный Motion Designer и Видеомонтажер.

Работаю с YouTube каналами, Instagram блогами, создаю контент, подбираю видеоряд для сценария, делаю аудивизуализацию.

Почему вам понравится со мной работать:

- Более 3х лет занимаюсь созданием видеороликов, различной тематики, интро для YouTube каналов, анимацией логотипов.

- Высокое качество видео. Могу гарантировать вам результат на самом высшем уровне. 

- Минимальные сроки создания видео. Создание видео занимает от 2 дней. Я не только выполняю сроки, но и работаю в 2-3 раза быстрее других монтажеров.

- Ваше видео будет цеплять как клиента так и подписчика. Знаю, что нужно сделать для того, чтобы зацепить клиента или подписчика. Таким образом, я буду смотреть на работу со стороны вас, а не как исполнитель, который понятия не имеет о том, как будут реагировать на его видео клиенты.

- Я сделаю все, чтобы вы остались довольны результатом. 

- Я готов вам показать, как работают видеоролики, какие бывают варианты, и, какие видео подойдут для вашего канала или других целей.

Я работаю с пакетом программ Adobe:

- Adobe After Effects;

- Adobe Premiere Pro;

- Adobe Audition;

- Adobe Photoshop.

PhotoshopAfter Effects
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
denis7778
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Требуется создание 5 прероллов для гэмблинг тематики
Всё ок Сработались
Сработались. Оплата в срок! Рекомендую
Ответный отзыв
vitankom
Виталий 
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Интро к видеоролику
Работа сделана быстро и четко, рекомендую
Всегда на связи, постановка задачи чёткая. Оплата в срок. Спасибо за интересную работу!
Ответный отзыв
zero0design
Владислав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создание серии преролов
Отлично справился с задачей, качество и идеи тоже порадовали! Будем работать в дальнейшем напрямую!
Интересная работа, отличная постановка задачи, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Шаблон для рекламных роликов
Быстро, креативно - рекомендую!
Всегда на связи, чёткая постановка задачи. Очень приятно работать.
Ответный отзыв