Визуальный контент для бизнеса и соцсетей

Здравствуйте!

Меня зовут Антон я профессиональный Motion Designer и Видеомонтажер.

Работаю с YouTube каналами, Instagram блогами, создаю контент, подбираю видеоряд для сценария, делаю аудивизуализацию.

Почему вам понравится со мной работать:

- Более 3х лет занимаюсь созданием видеороликов, различной тематики, интро для YouTube каналов, анимацией логотипов.

- Высокое качество видео. Могу гарантировать вам результат на самом высшем уровне.

- Минимальные сроки создания видео. Создание видео занимает от 2 дней. Я не только выполняю сроки, но и работаю в 2-3 раза быстрее других монтажеров.

- Ваше видео будет цеплять как клиента так и подписчика. Знаю, что нужно сделать для того, чтобы зацепить клиента или подписчика. Таким образом, я буду смотреть на работу со стороны вас, а не как исполнитель, который понятия не имеет о том, как будут реагировать на его видео клиенты.

- Я сделаю все, чтобы вы остались довольны результатом.

- Я готов вам показать, как работают видеоролики, какие бывают варианты, и, какие видео подойдут для вашего канала или других целей.

Я работаю с пакетом программ Adobe:

- Adobe After Effects;

- Adobe Premiere Pro;

- Adobe Audition;

- Adobe Photoshop.